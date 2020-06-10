Перший транш від МВФ надійде сьогодні-завтра - Зеленський

Перший транш за новою програмою співробітництва в розмірі 2,1 млрд доларів США надійде в Україну найближчим часом.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Чернігові, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“МВФ ухвалив повністю нашу програму, погодив, перший транш у найближчі, прямо найближчі (дні — ред.) — сьогодні-завтра”, - сказав глава держави.

Він нагадав, що програма розрахована на 18 місяців, загальна сума 5 млрд доларів США.

За словами Президента, перший транш становитиме 2,1 млрд доларів США.

Водночас він запевнив, що також Україна отримає фіндопомогу від Світового банку та ЄС. “2,1 отримаємо (від МВФ — ред.), окремо і Світовий банк, і ЄС. Чекаємо надходження, ми в принципі про все домовилися. Я думаю, що очікуємо в найближчий місяць більше 3 млрд”, - додав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, виконавча рада МВФ за підсумками засідання 9 червня затвердила нову програму кредитування Stand-By для України, яка передбачає фінансування в розмірі 5 млрд дол. терміном на 18 місяців. Розмір першого траншу становитиме 2,1 млрд дол.