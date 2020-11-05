ВЕЗ на Донбасі та заході України мають працювати на об’єднання держави - Єрмак

За час президентства Володимира Зеленського Україна не втратить незалежність, не поступатиметься своєю свободою, територіальною цілісністю та суверенітетом.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у програмі «VIP з Наталією Мосейчук» на телеканалі «1+1», повідомляє сайт глави держави.

«Вважаю великою помилкою навіть розмови про те, щоб у XXI столітті відмовитися від своїх законних територій, які належать Україні. І це стосується і Донбасу, і Криму. Сьогодні, я вважаю, треба зробити все для того, щоб ці території повернути», – сказав Єрмак.

Він наголосив, що повернення наших територій, припинення війни на сході та повернення додому незаконно утримуваних українців, але виключно на умовах України, є одним з пріоритетів чинної влади.

«Ми не збираємося витрачати роки на те, щоб припинити війну. Ми ніколи не зупинимося щодо припинення війни, але шляхи до цього припинення можуть бути різними», – додав очільник ОП.

Єрмак зауважив, що нині Україна йде відкритим дипломатичним шляхом: тривають переговори в «нормандському форматі», у Тристоронній контактній групі.

За його словами, зараз також багато робиться для відбудови підконтрольних Україні територій Донбасу. Глава держави під час частих робочих поїздок до Донецької та Луганської областей особисто контролює відновлення інфраструктури. Але головне – що ці зміни бачать люди.

«Ми сьогодні вже бачимо, як змінюється життя, як будуються садочки, як будуються школи й лікарні тощо», – сказав Єрмак.

«Це наша територія. Ми повинні відновити життя людей, багато з яких є дуже проукраїнськими. І це дуже довга й копітка робота. Для того, щоб повернути не тільки території, а й повернути цих людей», – додав він.

Крім того, за словами Єрмака, з метою створення умов для залучення у регіон зокрема іноземних інвестицій Президент ініціює створення вільної економічної зони на Донбасі. Згодом цей механізм може бути використаний також для відбудови деокупованих територій.

Водночас, як зауважив очільник ОП, створення ВЕЗ планується не лише на Донбасі, а й на заході України. Проєкт такої зони перебуває на стадії розробки та обговорюватиметься на рівні експертів і народних депутатів.

«Сьогодні ці дві зони, ці дві економічні можливості теж повинні спрацювати на об’єднання країни», – наголосив Єрмак.

Щодо тимчасово окупованого Криму керівник Офісу Президента зазначив, що сьогодні складно говорити про конкретні терміни деокупації півострова.

«Я в цьому (в деокупації Криму. – Ред.) упевнений, але ніхто не може відповісти, коли це відбудеться. Я теж вам не дам конкретної відповіді, що це відбудеться через рік чи два», – сказав Єрмак.

Він нагадав, що Президент ініціював створення міжнародної платформи з деокупації півострова.

«Це буде платформа, до якої буде залучено, я думаю, багато країн. І ми будемо працювати для того, щоб знайти реальний шлях не на словах, а на ділі», – зазначив Єрмак.

Водночас керівник Офісу Президента наголосив, що Україна з допомогою міжнародних партнерів робить усе можливе задля деокупації півострова.

«З допомогою наших партнерів, шукаючи взаємні інтереси, шукаючи нестандартні шляхи, я впевнений, що нам вдасться це зробити. Це є ціллю, це є завданням для влади. І я вважаю, що і ми, і наступна влада, якщо це не відбудеться за нашу каденцію, повинні працювати над цим питанням і не забувати про нього ніколи», – сказав він.