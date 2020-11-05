Конституційний Суд оголосив перерву у «земельній» справі

Конституційний суд оголосив перерву у справі щодо тлумачення норм Конституції України про землю.

Про це повідомляється на сайті КСУ.

«Сьогодні, 5 листопада, на закритій частині пленарного засідання Конституційний Суд України розглядав справу за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України. У розгляді справи оголошено перерву у зв’язку з відсутністю кворуму», - йдеться у повідомленні.

КС також звертає увагу, що на засіданні розглядалась лише справа про тлумачення окремих положень Конституції України, а не питання земельної реформи.

Там також наголосили, що розгляд справи щодо конституційності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» Конституційним Судом відкладено.

Про дату та час розгляду вищевказаних справ обіцяють повідомити на офіційному вебсайті КСУ.

Як повідомлялося, перше речення статті 13 Конституції є таким: «Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу».

У першій частині статті 14 Конституції зазначається, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.