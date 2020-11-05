Кулеба сподівається на відновлення діалогу з Угорщиною з усіх питань

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що епізод із втручанням Угорщини в українські вибори слід залишити в минулому і повернутися до предметної розмови щодо усіх питань порядку денного у відносинах двох країн.

Про це Кулеба сказав на онлайн-брифінгу в четвер, 5 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що ми маємо залишити в минулому цей епізод з втручанням у виборчий процес в Україні. Угорщина зробила свій крок, ми зробили крок у відповідь. Ми діяли жорстко, тому що йдеться про принципове питання. Я сподіваюся, що цей епізод залишиться в минулому, емоції вщухнуть, і ми повернемося з угорськими партнерами до предметної розмови щодо усіх питань порядку денного, яких багато між Україною та Угорщиною", - сказав Кулеба.

Він ще раз наголосив, що виступає за "конструктив і позитив" у відносинах з міжнародними партнерами України.

"Але якщо хтось з партнерів перетинає червону лінію, він одразу отримуватиме від нас дуже сильного копняка, який виштовхає його назад за червону лінію”, - застеріг дипломат.

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Як повідомлялося, в день голосування на місцевих виборах між Україною та Угорщиною загострилися відносини через заклик міністра МЗС Петера Сійярто до угорців Закарпаття підтримати на виборах одну із угорських партій та чинного мера міста Берегова. В МЗС України це розцінили як втручання у внутрішні справи України, вручили ноту угорському послу та заявили про заборону в'їзду двом високопосадовцям Угорщини на територію України.