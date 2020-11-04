Україна приєдналася до санкцій ЄС для порушників ембарго на постачання зброї в Лівію

Україна приєдналася до обмежувальних заходів ЄС, що застосовуються проти осіб та установ у зв’язку із ситуацією в Лівії.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація міститься у заяві Високого представника ЄС, який привітав приєднання третіх країн до рішення ЄС у сфері Спільної політики з безпеки й оборони Євросоюзу (CFSP).

Повний текст документа оприлюднений на сайті Європейської Ради.

«21 вересня 2020 року Рада ЄС ухвалила Рішення (CFSP) 2020/1310. За рішенням Ради ЄС, дві особи, що є відповідальними за порушення прав людини, та три установи, залучені до порушень ембарго ООН на постачання зброї до Лівії, були включені до списку осіб та установ, на яких поширюються обмежувальні заходи, як це передбачено додатками до Рішення (CFSP) 2015/1333. Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Сербія і Албанія, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, члени Європейського економічного простору, а також Україна і Вірменія приєдналися до цього рішення Ради ЄС», - йдеться у документі.

Таке приєднання до позиції Євросоюзу означає, що всі згадані країни забезпечать відповідність національної політики до Рішення Ради ЄС. Європейський Союз узяв до уваги такі зобов’язання та привітав їх.

Читайте також: Ембарго ООН на озброєння Ірану закінчилося

Як зазначається в додатках до Рішення Ради ЄС, що оприлюднені в Офіційному журналі ЄС, до санкційного переліку було додано двох громадян Лівії, які були причетними до масованого порушення прав людини, брали участь у вбивствах і стратах, у тому числі – біженців на території Лівії. Серед трьох установ – транспортна комерційна авіакомпанія Sigma Aviation із штаб-квартирою в Алмати (Казахстан), одна турецька та одна ліванська компанії, які були причетними до постачання зброї в Лівію в обхід ембарго ООН.

Як повідомлялося, 17 лютого поточного року міністри закордонних справ ЄС одностайно прийняли політичне рішення щодо започаткування у Середземному морі військово-морської операції IRINI з метою дотримання ембарго ООН на постачання зброї до Лівії. ЄС дотримується послідовної позиції, що заборона на постачання зброї до Лівії є передумовою для припинення вогню та політичного врегулювання конфлікту в цій країні.