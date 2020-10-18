Ембарго ООН на озброєння Ірану закінчилося

Ембарго ООН, що забороняло Ірану купувати озброєння іноземного виробництва, закінчилось сьогодні, 18 жовтня, як і було заплановано в рамках ядерної угоди 2015 року зі світовими державами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.

Тепер Іран теоретично може придбати обладнання для модернізації свого озброєння та продавати військову техніку за кордон.

Однак на практиці економіка Ірану залишається паралізованою широкомасштабними санкціями США, а інші країни можуть уникати угод з Тегераном, побоюючись фінансових санкцій з боку Вашингтона.

Ісламська Республіка оголосила момент закінчення ембарго на поставки зброї "важливим днем для міжнародної спільноти... всупереч зусиллям режиму США".

Тим часом в адміністрації Трампа наполягають, що повторно запровадили санкції ООН проти Ірану.

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Організація Об'єднаних Націй заборонила Ірану купувати іноземні системи озброєнь у 2010 році на тлі напруженості щодо його ядерної програми. Раніше ембарго було спрямоване на експорт зброї з Ірану.

Агентство оборонної розвідки США прогнозувало в 2019 році, що в разі закінчення ембарго Іран, ймовірно, спробує придбати російські винищувачі Су-30, тренувальний літак Як-130 та танки Т-90. Тегеран також може спробувати придбати російський зенітно-ракетний комплекс С-400.

Як повідомлялося, після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані Тегеран 5 січня заявив, що відмовляється від останніх обмежень щодо ядерної угоди, укладеної 2015 року.

Іранська влада додала, що продовжить співпрацю з МАГАТЕ й повернеться до виконання своїх зобов'язань з ядерної угоди, якщо санкції щодо країни скасують, а інтереси країни врахують.