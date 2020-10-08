США ввели широкі санкції проти фінансового сектора Ірану

США ввели широкі санкції проти фінансового сектора Ірану

Укрінформ
Офіційний Вашингтон оголосив про введення санкцій проти вісімнадцяти великих банківських установ, які обслуговують фінансові операції режиму в Ірані.

Про це 8 жовтня повідомили у Міністерстві фінансів США, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Міністр фінансів після консультацій з державним секретарем запровадив санкції проти фінансового сектору іранської економіки", - заявили в Мінфіні.

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Загалом, обмеження введені проти вісімнадцяти великих банків Ірану. До цього списку входять шістнадцять установ – за діяльність у секторі державних фінансових розрахунків Ірану; один банк – за володіння або контроль над установою, яка вже була під санкціями США; і ще один банк – за зв'язок з іранськими військовими.

Міністр фінансів США Стівен Мнучин у цьому зв'язку підкреслив, що Сполучені Штати продовжать вводити санкції, "допоки Іран не припинить підтримку терористичної діяльності та не покладе край своїй ядерній програмі".

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Водночас у Вашингтоні не стали вводити обмежень проти гуманітарних операцій, спрямованих на підтримку іранського народу.

Як повідомляв Укрінформ, після виходу США з Іранської ядерної угоди адміністрація Дональда Трампа поновила та ввела додаткові санкції проти режиму в Тегерані.

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