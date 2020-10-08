США ввели широкі санкції проти фінансового сектора Ірану
Про це 8 жовтня повідомили у Міністерстві фінансів США, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Міністр фінансів після консультацій з державним секретарем запровадив санкції проти фінансового сектору іранської економіки", - заявили в Мінфіні.
Загалом, обмеження введені проти вісімнадцяти великих банків Ірану. До цього списку входять шістнадцять установ – за діяльність у секторі державних фінансових розрахунків Ірану; один банк – за володіння або контроль над установою, яка вже була під санкціями США; і ще один банк – за зв'язок з іранськими військовими.
Міністр фінансів США Стівен Мнучин у цьому зв'язку підкреслив, що Сполучені Штати продовжать вводити санкції, "допоки Іран не припинить підтримку терористичної діяльності та не покладе край своїй ядерній програмі".
Водночас у Вашингтоні не стали вводити обмежень проти гуманітарних операцій, спрямованих на підтримку іранського народу.
Як повідомляв Укрінформ, після виходу США з Іранської ядерної угоди адміністрація Дональда Трампа поновила та ввела додаткові санкції проти режиму в Тегерані.