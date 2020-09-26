Іран оцінив збитки від санкцій США - $150 мільярдів

Санкції США завдали Ірану близько 150 мільярдів доларів збитків.

Про це заявив президент Ірану Хасан Рухані, повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Роухані звинуватив Вашингтон у варварстві: "Ми не бачили такої дикості... Іранський народ має спрямувати свої прокльони та ненависть на адресу Білого дому", - заявив президент.

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Як повідомляв Укрінформ, останнім часом США значно посилили тиск на владу в Ірані. Останній раунд санкцій був введений лише вчора проти судової та пенітенціарної систем Ірану через переслідування і жорстоке поводження з особами, які виступають проти режиму.

Напруженість між Вашингтоном і Тегераном продовжує зростати після того, як президент США Дональд Трамп вийшов з іранської ядерної угоди та почав запроваджувати санкції проти Тегерана.