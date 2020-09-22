Вашингтон увів санкції проти тих, хто продаватиме зброю Тегерану

Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження, яке накладає санкції на тих, хто продаватиме конвенційну (тобто неядерну) зброю Ірану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Варто зазначити при цьому, що нині ембарго на постачання Тегерану зброї діє на рівні Ради Безпеки ООН, але в жовтні воно автоматично втрачає чинність.

Ці санкції передбачають заморожування на території США всіх активів та майна, які належать постачальникам неядерної зброї до Ірану або тим, хто такій діяльності сприяє, повідомляє пресслужба Білого дому.

Окрім того, США запровадили санкції проти 27 фізичних та юридичних осіб, які Вашингтон підозрює в сприянні ядерній програмі Ірану. Йдеться передусім про іранські компанії та урядову Організацію з атомної енергії.

Також держсекретар США Майк Помпео оголосив про додаткові санкції щодо низки фізичних та юридичних осіб, яких вважають причетними до розбудови іранської ядерної та ракетної програм. Серед них — і президент Венесуели Ніколас Мадуро, якого США вважають нелегітимним.

Європейські гаранти угоди (Велика Британія, Німеччина, Франція) і Росія вже заявили, що такі дії Вашингтона не мають юридичної сили, оскільки вони вийшли з угоди і не можуть вимагати повернення санкцій ООН відповідно до її положень.

Як повідомлялося, в грудні 2006 року Рада Безпеки ООН заборонила продаж технологій для розробки ядерної зброї до Ірану. Після цього обмеження кілька разів доповнювали й розширювали, аж поки у 2010 році вони фактично не забороняли продаж і неядерної зброї до Ірану, а також купівлю такої зброї в нього.

У липні 2015 року Іран і п’ять постійних членів Радбезу підписали так звану «іранську ядерну угоду». Та в травні 2018 року США оголосили про вихід із «іранської ядерної угоди», звинувативши Тегеран у її порушенні. У листопаді того ж року США оголосили про відновлення своїх санкцій щодо Ірану.

Напередодні уряд Сполучених Штатів запровадив нові комплексні санкції проти Ірану, націлені проти офіційних посадовців та організацій, причетних до розвитку ракетно-ядерного виробництва в країні, а також поширення звичайних озброєнь.