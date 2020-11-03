Глава української делегації в ПАРЄ заразилася коронавірусом

Керівник постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат від «Слуги народу» Єлизавета Ясько отримала позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це вона повідомила у Фейсбуці.

"На жаль, тест на ковід позитивний. Тиждень політичний ще той. І хотілося б бути в стінах парламенту. Але сьогодні отримала позитивний результат тесту. Усіх, з ким контактувала останні дні, поінформувала та попросила бути в самоізоляції за можливості та використовувати всі засоби безпеки", - зазначила Ясько.

Читайте також: Міністр екології Абрамовський заразився коронавірусом

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 3 листопада лабораторно підтверджено 411 093 випадки коронавірусної хвороби. За добу зафіксовано 8 899 нових випадків COVID-19.