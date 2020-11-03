Зеленський зустрівся з президентом МКЧХ перед його візитом на Донбас

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером привітав його бажання відвідати Донбас з обох боків лінії розмежування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Щоб відчути, що відбувається на Донбасі, треба бути там. Важливо те, що ви розумієте, що треба бути по обидві сторони контактної лінії», – зазначив Зеленський.

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер відзначив важливість свого візиту на Донбас, зокрема на окуповану частину. Він також запевнив, що МКЧХ продовжуватиме діяльність в Україні та допомагатиме цивільному населенню.

Зазначається, що сторони детально обговорили потребу доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до полонених на тимчасово окупованих територіях, що допоможе ідентифікувати незаконно утримуваних осіб.

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Зеленський подякував за координацію МКЧХ у попередніх процесах взаємного звільнення полонених і попросив сприяти в отриманні списків людей від іншої сторони для пришвидшення обміну за формулою «всіх на всіх». Петер Маурер запевнив, що на сьогодні ці питання є пріоритетними для організації, яку він очолює. Очільник МКЧХ також привітав ухвалення закону про зниклих безвісти й запевнив у підтримці з боку організації надання допомоги в цьому процесі.

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Було також позитивно оцінено дії української сторони з облаштування зручних пунктів для перетину контактної лінії. Зокрема, відновлення розвідного мосту у Станиці Луганській, облаштування КПВВ та плани відкрити нові, такі ж комфортні КПВВ у Щасті та Золотому.

Крім того, сторони обговорили процес розмінування на Донбасі. Володимир Зеленський повідомив, що підготовку до початку розмінування 19 погоджених ділянок детально обговорено в межах Тристоронньої контактної групи, зараз погоджуються технічні деталі.

Президент України подякував Петеру Мауреру за постійну гуманітарну допомогу Червоного Хреста Україні, зокрема надану після початку пандемії COVID-19, а також відзначив допомогу МКЧХ у роботі підприємства «Вода Донбасу», яке забезпечує питною водою українців по обидва боки лінії розмежування.

Як повідомляв Укрінформ, 2 листопада Голова Верховної Ради Дмитро Разумков обговорив із президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером питання щодо подолання гуманітарних викликів у зв'язку з ситуацією на Сході України.

Фото: ОП