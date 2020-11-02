Голова ВР і президент МКЧХ обговорили гуманітарну ситуацію на Донбасі

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков обговорив із президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером питання щодо подолання гуманітарних викликів у зв'язку з ситуацією на Сході України.

Про це повідомляє Апарат ВР, передає Укрінформ.

Як зазначається, співрозмовники обговорили ситуацію на Сході України з огляду на наближення періоду холодів. “Ми дуже цінуємо гуманітарну підтримку в рамках різних заходів на тимчасово окупованих територіях та на територіях, які розташовані безпосередньо біля лінії зіткнення. І там, і там перебувають наші громадяни - громадяни України”, - наголосив Разумков.

Він подякував за всебічну роботу, яку проводить МКЧХ для громадян України, які утримуються на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму. “На жаль, ми дуже часто стикаємося з ситуацією, коли ті домовленості, які досягаються на найвищому політичному рівні, не виконуються. І ми це бачимо як щодо Криму, так і на території так званих "ЛНР/ДНР”, - сказав спікер.

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Як зауважив Голова Верховної Ради, Україна докладає всіх зусиль, аби зробити можливим процес звільнення громадян, які утримуються незаконно, і відзначив вагому роль МКЧХ у цьому процесі.

Своєю чергою Петер Маурер відзначив сталий діалог між МКЧХ і Верховною Радою та запевнив у готовності поглиблювати співпрацю.