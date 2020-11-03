До е-декларацій неможливо внести зміни у майновому стані - НАЗК

На сайті Реєстру декларацій неможливо подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, допоки питання щодо декларування, які виникли внаслідок рішення Конституційного Суду від 27 жовтня, не будуть врегульовані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Рішення Конституційного Суду дозволило топ-посадовцям не подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Допоки питання не буде врегульовано, на сайті Реєстру декларацій неможливо подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Це означає, що відтепер суспільство не бачитиме інформацію про значні зміни у статках топпосадовців", - попередили в НАЗК.

Глава НАЗК Олександр Новіков підкреслив, що фактично дано “зелене світло” чиновникам, щоб приховувати свої статки.

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“Громадяни мають право знати, а не здогадуватися, про статки посадовців. Звільнення від зобов’язання повідомляти про суттєві зміни в майновому стані — це “зелене світло” чиновникам приховати свої статки, уникнути відповідальності та продовжувати діяти у приватних інтересах, замість працювати на благо держави за гроші платників податків”, — заявив Новіков.

До рішення КСУ службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, були зобов’язані в електронній формі протягом 10 календарних днів з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку повідомити про це до НАЗК. Суттєвою зміною в майновому стані вважаються дохід, майно або видаток (витрата), що перевищують 105 100 грн (станом на 2020 рік).

Як повідомлялося, Конституційний Суд України (КСУ) звільнив топ-посадовців від зобов’язання повідомляти про суттєві зміни у майновому стані. Таке рішення КСУ прийняв 27 жовтня 2020 року,визнавши неконституційними частини другу, третю статті 52 Закону України “Про запобігання корупції”.