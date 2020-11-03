Реорганізація громад і районів: законопроєкт пройшов перше читання у Раді

ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт №3651-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій", а також скоротила терміни його підготовки до другого читання.

Рішення підтримали 280 парламентаріїв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєкт має законодавчо врегулювати окремі питання організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.

Положеннями проєкту №3651-д пропонується врегулювати питання реорганізації сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, районних рад як юридичних осіб публічного права, а також закінчення повноважень їх очільників у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.

Законопроєктом також врегульовується питання правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків територіальних громад, території яких були включені до тергромад, затверджених Кабінетом Міністрів; правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів.

Проєкт закону передбачає продовження до закінчення бюджетного періоду виконання бюджетів територіальних громад, прийнятих до затвердження Кабінетом Міністрів територій територіальних громад в регіонах України, та бюджетів районів, які ліквідовані Верховною Радою.

Законопроєктом також врегульовується питання утворення та реорганізації районних державних адміністрацій та передбачаються особливості державної реєстрації щодо органів місцевого самоврядування та райдержадміністрацій як юридичних осіб публічного права у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 вересня передала на доопрацювання в комітет проєкт закону №3651 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування у зв'язку з утворенням (ліквідацією) районів".

Верховна Рада 17 липня підтримала проєкт постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і утворення замість них 136 нових.