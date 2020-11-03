Законопроєкт Зеленського щодо КСУ: Корнієнко не виключає позачергової Ради

Президент України Володимир Зеленський зможе скористатися правом ініціювати позачергове засідання Верховної Ради задля розгляду законопроєкту щодо відновлення довіри до конституційного судочинства.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про журналістам повідомив перший заступник голови фракції партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко перед початком засідання парламенту 3 листопада.

«Цей законопроект має пройти комітет, очевидно. Немає поки розуміння, коли це може бути. Якщо до п'ятниці спливає термін для внесення альтернативних, то в понеділок-вівторок комітет може розглядати. Далі - наступний пленарний тиждень (розпочнеться 17 листопада, - ред.), але чи є в нас цей час... У Президента є право скликати позачергове засідання, і можливо, він ним скористається - ми не знаємо ще про це», - зазначив Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Зеленський 2 листопада заявив, що готовий вдатися до розпуску Верховної Ради, якщо вона не підтримає законопроєкт про перезавантаження Конституційного Суду і це призведе до політичного колапсу в країні.

27 жовтня Конституційний Суд за поданням 47 депутатів із фракції ОПЗЖ та депгрупи «За майбутнє» скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону «Про запобігання корупції». Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Голова ВР Дмитро Разумков 2 листопада поінформував про плани парламенту відновити електронне декларування новим законом.