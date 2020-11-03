Розпуск Ради не зможе відбутися до кінця 2020 року – Корнієнко

Дострокове припинення повноважень Верховної Ради дев'ятого скликання не може відбудеться до кінця 2020 року, оскільки в Президента на сьогодні немає підстав для розпуску парламенту, а сама процедура триватиме щонайменше місяць.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це журналістам повідомив перший заступник голови фракції партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко перед початком засідання парламенту 3 листопада.

«У цьому році? Я думаю, що ні, тому що по часу цього не може бути. Якщо зараз запускається певний процес щодо розпуску, то він займає мінімум місяць», - сказав Корнієнко.

На запитання, чи буде таке рішення Президента конструкційним, політик відповів, що «зараз у Президента немає підстав, але ж ми не знаємо, що буде завтра».

Коментуючи власне заяву Президента про розпуск Ради, Корнієнко зазначив, що не вважає її шантажем.

«Я тут підтримую Президента - 100%, тому я це як шантаж не сприймаю, бо я ж теж за це. І це не звучало як шантаж, а як певне занепокоєння Президента тим, що відбувається в країні, тим, що може відбуватися далі, і тим, яку позицію, на жаль, займає частина депутатів - частково у більшості фракцій, частково у нашій теж фракції», - зазначив Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Зеленський 2 листопада заявив, що готовий вдатися до розпуску Верховної Ради, якщо вона не підтримає законопроєкт про перезавантаження Конституційного Суду і це призведе до політичного колапсу в країні.

«Я хочу, щоб цей парламент працював на державу... Від реалізації нашого плану і від висновків, які зроблять наші депутати, це теж буде залежати. Тому якщо буде політичний колапс і реальний політичний конфлікт, і я побачу, що немає підтримки у Верховній Раді, а перш за все у «Слуг народу», тому що вони розуміють, що вони завдяки мені стали депутатами, - вони повинні розуміти відповідальність. І якщо ми підемо врозріз, ми будемо виходити з цього кута навіть таким шляхом (розпуску – ред.)», - сказав глава держави.

27 жовтня Конституційний Суд за поданням 47 депутатів із фракції ОПЗЖ та депгрупи «За майбутнє» скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону «Про запобігання корупції». Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.