Україна ніколи й нікуди не постачала ніяких фосфорних бомб – Зеленський

Президент Володимир Зеленський у відповідь на звинувачення російсько-вірменського режисера Саріка Андреасяна заявив, що Україна ніколи й нікуди не постачала ніяких фосфорних бомб.

Як передає Укрінформ, про це глава держави написав у Фейсбуці.

“Україна ніколи й нікуди не постачала ніяких фосфорних бомб. Взагалі. Особливо в місця, де вже гаряче, і де вже багато гарячих голів, які хочуть там щось «геополітично порєшать»”, - написав Зеленський.

Він констатував, що такі вкиди з’являються не вперше, зокрема, спочатку так брехали про Україну та війну на Донбасі, потім так брехали про Україну та війну в Сирії, тепер це з’явилося в контексті війни у Нагірному Карабасі.

“І все роблять одні й ті самі люди... Тому, перш ніж казати щось про Україну, потрібно правдиво відповісти самому собі на просте питання: кому вигідно брехати про війни і про Україну?” - зазначив Президент.

На його думку, правду можна зрозуміти, просто критично оцінивши інформацію у медійному просторі з огляду на те, скільки фейкових вкидів було за останні роки.

У цьому контексті Зеленський наголосив, що, по-перше, Україна виступає проти будь-яких кривавих конфліктів, не підтримує ескалації і не підживлює протистояння, тому що самі переживаємо вже сьомий рік дуже жорстоку війну.

“Ми категорично проти війн і проти провокацій на військову тематику. Підтвердженням цього є наше прагнення до миру”, - акцентував Президент.

По-друге, зазначив він, нам прекрасно відомо, хто й чому вкидає подібну «інформацію».

“У нас вже є імунітет до всього цього. Є він і у Європи. А вам потрібно якнайшвидше його сформувати. Бо це як ковід – дуже підступний ворог, який не знає кордонів. Тому частіше мийте руки після контактів з відомою пропагандою”, - порадив глава держави.

По-третє, зауважив він, завдання всіх митців, усіх діячів культури – допомагати деескалації, гасити агресивні емоції, не посилювати суперечності й тим більше не поширювати фейки.

“По-четверте, в Україні проживає велика вірменська громада, яка є органічною частиною українського суспільства. Для нас це надзвичайно важливо”, - наголосив Зеленський.

Насамкінець він звернувся до Андреасяна із запитанням, де він був, коли війна прийшла до України і коли гинули наші діти, а також громадяни України вірменського походження, “а їх не один і не два, а десятки”.

“Що особисто ти сказав тоді проти агресії? Нічого? Розумію. Тому що це була не твоя війна! А сьогодні страшно стало, тому що цей жах прийшов і до твоєї домівки. Для мене особисто все чітко й просто: я завжди за справедливий мир. І Україна точно не підтримує будь-яке постачання зброї будь-кому. На відміну від іншої відомої країни, яка якраз і постачає зброю всім. Бо війни для неї – це хліб і кров. Мораль не може бути подвійною – для себе та для інших. Подумай про це”, - порадив Зеленський.

Як повідомлялося, російсько-вірменський режисер, сценарист і продюсер Сарік Андреасян через Інстаграм звернувся до Президента Володимира Зеленського і звинуватив у поставці Азербайджану фосфорних бомб.