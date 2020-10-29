Українська молодь Молдови взяла участь у тренінгу, як розпізнати фейки та дезінформацію в Інтернеті

Для української молоді в Молдові провели онлайн-тренінг про основи журналістики, зокрема про те, як розпізнати фейки та боротися з дезінформацією в Інтернеті.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Ukrainians.md.

Як зазначається, організатором тренінгу, в якому взяла участь молодь з сіл Іванча, Тецкань, Бошданешть, Ніхорень, Унгурь та міста Єдінець, проводив сайт Ukrainians.md.

Захід проходив в форматі онлайн-конференції.

Під час тренінгу молоді розповіли про те, що таке журналістика, чим займаються журналісти, та що таке громадський журналізм. Особливу увагу було приділено темі фейків та боротьби з дезінформацією в Інтернеті.

Також учасникам було запропоновано самим спробувати себе в ролі журналістів і написати коротенькій репортаж або статтю про свою школу або населений пункт. Матеріали будуть опубліковані на сайті та сторінках в соцмережах Ukrainians.md.