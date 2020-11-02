Зеленського ввечері очікують на засіданні фракції «Слуга народу»

У «Слуга народу» не виключають, що Президент України Володимир Зеленський може долучитися до засідання фракції увечері 2 листопада.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук під час брифінгу у парламенті.

"У нас сьогодні засідання фракції. Ми будемо обговорювати різні варіанти виходу з цієї кризи (у зв’язку з рішенням Конституційного Суду - ред.), але абсолютно всі, я бачу, погодилися, що дії КС не можна взагалі розглядати як нормальні, вони точно суперечать і здоровому глузду, і певним цінностям, які ми хотіли би бачити в цивілізованій державі, тому ввечері ми обговоримо. Я не виключаю (що Президент відвідає засідання фракції - ред.), фракція завжди рада поспілкуватися з паном Президентом, якщо він знайде на це можливість і час", - зазначила Кравчук.

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Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд за поданням 47 депутатів із фракції ОПЗЖ та депгрури «За майбутнє» скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

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Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу Конституційного Суду.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Голова ВР Дмитро Разумков 2 листопада поінформував про плани парламенту відновити електронне декларування новим законом.