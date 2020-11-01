Зеленський звернувся до міжнародних партнерів за підтримкою на тлі конституційної кризи

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів продовжити підтримку України на тлі розгортання конституційної кризи в країні.

Про це він написав у статті «Не можна дозволити українським судам ліквідувати антикорупційні здобутки» для Financial Times.

Зеленський наголосив, що зараз на Україну нападають не лише на її кордонах, а й «у центрі демократичних інституцій», але Україна чинитиме опір.

«Я також закликаю наших міжнародних партнерів та союзників продовжувати підтримувати нас та доводити неправоту тих, хто намагається перешкодити нашій співпраці та зірвати її», - зазначив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня НАЗК на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох з них ознаки декларування недостовірної інформації.

29 жовтня Володимир Зеленський оголосив про скликання термінового закритого засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні країни.