Тимошенко вважає рішення КСУ обгрунтованим і закликає припинити булінг

Лідер парламентської фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко називає рішення Конституційного Суду щодо е-декларування обгрунтованим і закликає припинити інформаційний булінг проти суду.

Про це вона написала у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

“Рішення Конституційного суду щодо неконстуційності окремих положень закону “Про запобігання корупції” є справедливим і обґрунтованим. КС визнав неконституційною залежність суддів від урядового органу НАЗК, адже це ставить суддів у залежність від виконавчої влади, що прямо протирічить Конституції України, а також духу і суті незалежного та неупередженого судочинства, які визнані як базові в усьому цивілізованому світі”, - зауважила політик.

Тимошенко закликала всіх причетних негайно припинити інформаційний булінг проти Конституційного суду України, що, за її словами, “по суті, терором проти Української Держави”.

На думку Тимошенко, несправедливо принижуючи Конституційний суд, таким чином принижують Українську Державу.

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Водночас вона пропонує вихід із ситуації, яка склалася.

Так, за словами Тмошенко, її політична сила пропонує всім фракціям Верховної Ради спільно підписати законопроєкти №4292 і №4293, які поновлюють всю систему електронного декларування, покарання за незаконне збагачення та інші важливі елементи антикорупційної системи.

Ці законопроєкти вже зареєстровані у парламенті, підкреслила вона.

“Ми закликаємо прийняти їх у вівторок у режимі ad hoc, щоб Президент уже за декілька днів міг підписати ці закони і відновити роботу всієї антикорупційної системи країни”, - зазначила Тимошенко.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує звільнити весь склад КС. Проєкт закону “Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства” (№ 4288) зареєстровано на сайті ВРУ.

27 жовтня 2020 року Конституційний Суд за поданням 47 депутатів із фракції ОПЗЖ та депгрупи “За майбутнє” скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону “Про запобігання корупції”. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Національне агентство з питань запобігання корупції 28 жовтня на виконання рішення КС закрило доступ до реєстру електронних декларацій.

Президент у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Зі свого боку уряд 29 жовтня на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження, яке зобов’язало НАЗК відкрити реєстр декларацій. В ніч на 30 жовтня Нацагентство поновило доступ до реєстру.