Вибори на Донбасі та в Криму пройдуть після виведення російських сил – Україна в ОБСЄ

Вибори в Криму та на території ОРДЛО можуть відбутися лише після того, як територію України залишать російські окупаційні сили.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 29 жовтня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Проведення виборів під дулом зброї є неможливим. Російські окупаційні адміністрації на Донбасі та в Криму, як би їх не називала російська сторона, залишаються тим, чим вони є. І поки російські сили не будуть виведені з території України, в межах її міжнародно визнаних кордонів, вибори там неможливі", - заявив він.

Представник України наголосив, що будь-яка імітація виборів на цих територіях з боку російських окупаційних адміністрацій є фальшивою та незаконною, "а їх результати є нікчемними". Він подякував державам-учасницям ОБСЄ, які займають принципову позицію щодо невизнання таких імітацій виборів.

Коментуючи проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня, Цимбалюк зазначив, що "вигоди від децентралізації будуть доступні не всім громадянам України": через окупацію РФ вибори не проводилися на Кримському півострові та частині Донецької і Луганської областей.

Він також поінформував, що завдяки нещодавнім законодавчим поправкам, внутрішньо переміщені особи, які втекли з окупованих Росією районів Донбасу, змогли взяти участь у місцевих виборах на всій території України, в місцях, де вони зараз проживають.

"Їхні сім'ї та друзі, які перебувають під російською окупацією, не мають такого привілею вільно та демократично обирати своїх законних представників", - додав він.