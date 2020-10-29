Міжпарламентська співпраця допоможе Україні та ФРН у досягненні амбітних цілей – Разумков

Налагодження міжпарламентського співробітництва між Україною і Німеччиною є важливою складовою подальшого розвитку відносин між державами і досягненні ними амбітних цілей.

Про це заявив українським журналістам Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков перед початком робочої програми візиту до ФРН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Спікер підкреслив важливість візиту - першого візиту керівника українського парламенту за останні 5 років.

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Програма візиту є насиченою, незважаючи на COVID-19 – передбачено близько 10 зустрічей.

На порядку денному візиту, за словами, очільника ВР, багато питань, основне з яких – підтримка, яку Німеччина надає протягом багатьох років, особливо після 2014-го.

Разумков звернув увагу на те, що в обох країнах жодне рішення не може бути прийняте без ухвалення парламентами, тому «вибудовування сталих, гарних, професійних і особистих відносин між вищими законодавчими органами допоможе досягати амбітних цілей, які стоять як перед Україною, так і перед Німеччиною».

Голова ВР також звернув увагу на високий рівень відносин в економічному плані: товарообіг України з ФРН порівняно з іншими державами ЄС є найбільшим, понад 17%. Але є можливість покращувати показники та треба робити це на всіх рівнях – парламентському, президентському та урядовому, підкреслив Разумков.

Візит делегації Верховної Ради України до Берліна, перший з 2015 року, відбувається 29-30 жовтня.