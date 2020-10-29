Разумков розпочав візит до Німеччини

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розпочав візит до Федеративної Республіки Німеччина.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради.

"Голова Парламенту розпочав візит до Федеративної Республіки Німеччина, який триватиме 29-30 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Під час візиту Разумков проведе зустрічі з президентом Бундестагу Вольфґанґом Шойбле, головою Комітету Бундестагу з питань ЄС Ґунтером Кріхбаумом, федеральним міністром оборони, лідером партії Християнсько-демократичний союз Аннегрет Крамп-Карренбауер та федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

Читайте також: Міноборони України та ФРН проведуть наступного року понад півсотні спільних заходів

Голова Верховної Ради також зустрінеться із заступницею голови фракції Соціал-демократичної партії Німеччини в Бундестазі Ґабріелою Гайнріх, заступником голови фракції Християнсько-демократичний союз/ Християнсько-соціальний союз у Бундестазі Йоганном Вадефулем, головою фракції Християнсько-соціальний союз (ХСС) у Бундестазі Александром Добріндтом, головою Німецько-української парламентської групи Омідом Нуріпуром (фракція Союз 90/Зелені) та її членами й головою опозиційної партії і фракції у Бундестазі «Вільна демократична партія Німеччини» Крістіаном Лінднером.