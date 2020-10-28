ЦВК зареєструвала нового депутата замість Вакарчука

Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата Андрія Шараськіна, обраного від партії “Голос”.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Відділ взаємодії із ЗМІ секретаріату Комісії.

«28 жовтня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія відповідно до законодавства зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Шараськіна А.А.», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Шараськін народився в 1977 році, проживає в місті Тернополі, член партії “Голос”, включений до виборчого списку під № 20.

Як повідомлялося, Шараськін пройшов до Верховної Ради замість Святослава Вакарчука, який у червні склав депутатський мандат.

ЦВК 11 жовтня визнала його обраним народним депутатом від партії «Голос».

Андрій Шараськін з початку серпня 2014 до січня 2016 року воював на Донбасі. За участь у захисті Донецького аеропорту отримав орден «За мужність» III ступеня та відзнаку Президента - медаль «Учасник антитерористичної операції». Також має відзнаку міністра оборони «Знак пошани».