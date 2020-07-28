У "Голосі" заздалегідь знали про намір Вакарчука здати мандат

Про це сказав заступник голови фракції «Голосу» Ярослав Железняк в інтерв'ю виданню «Рубрика», підтвердивши, що фракція заздалегідь знала про намір Вакарчука.

«Ми спокійно його рішення обговорювали на фракції... У нас була фракція до офіційного повідомлення. Ми все обговорили, він пояснив мотиви, ми проговорили, що буде далі. Всі сприйняли нормально. При всій повазі до Святослава, він був членом команди, а в команді рішення приймаються колективно",- зазначив Железняк.

При цьому він назвав спекуляціями повідомлення про те, що Вакарчук склав повноваження через позицію щодо відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, відмовившись підписувати відповідний проєкт постанови в парламенті.

«Все це спекуляції. Зараз можна що завгодно вигадати. Все просто - це його особистий вибір», - додав заступник голови фракції.

Як повідомляв Укрінформ, 11 червня народний депутат Святослав Вакарчук (фракція "Голос") заявив, що зареєстрував у Верховній Раді заяву про складання депутатських повноважень.

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Проте 18 червня Рада відхилила проєкт постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука" - за нього проголосували 175 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

19 червня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання парламенту оголосив про те, що Вакарчук вийшов зі складу фракції "Голос".

Сам Вакарчук пізніше пояснив, що планує добитися дострокового припинення своїх повноважень народного депутата шляхом виходу з фракції і подальшого виключення зі списку політсили на її з'їзді.