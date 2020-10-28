Єрмак заявив, що брав участь у зустрічі Зеленського з головою МІ-6

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що був присутнім на нещодавній зустрічі глави держави Володимира Зеленського з керівником зовнішньої розвідки Великої Британії Річардом Муром.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Бабель", повідомляє Укрінформ.

Зокрема, за словами Єрмака, «Дзеркало тижня» (видання, яке повідомляло про зустріч в офісі МІ-6 - ред.) написало неправду у тій частині, що голова ОП особисто не був на тій зустрічі. «Але не можу сказати більше, ніж Президент", - зазначив Єрмак.

За його слова, одна з тем зустрічі стосувалася протидії дезінформації.

"Сьогодні назріла необхідність створити міжнародний центр протидії пропаганді. Україна готова виступити ініціатором. Ця ідея отримала велику підтримку серед наших партнерів", - пояснив керівник ОП.

Водночас на запитання про поширення дезінформації через ЗМІ в Україні Єрмак відповів, що принцип свободи слова в Українській державі непорушний.

«Коли переступають червоні лінії, це вже не журналістика, а інформаційне кілерство. Якщо говоримо про контрпропаганду, ми говоримо про зовнішні чинники і міжнародний центр (протидії пропаганді). А всередині країни у нас є достатня законодавча база та правоохоронні органи, які повинні реагувати на такі факти (дезінформації - ред.)», - сказав Єрмак.

Раніше деякі ЗМІ, зокрема, "Дзеркало тижня" повідомляли, що під час візиту до Великої Британії 7-8 жовтня Зеленський у Лондоні мав закриту зустріч із новим головою Секретної розвідувальної служби МЗС Сполученого Королівства Ричардом Муром, на якій ішлося і про оточення глави Української держави. Зазначалося, що у цій зустрічі з української сторони, крім Президента, брав участь голова Служби безпеки України Іван Баканов, але були відсутні представники Офісу Президента.

Пізніше Зеленський підтвердив, що зустрічався з представниками Секретної служби розвідки Великої Британії, та заявив, що йшлося на ній про проблему дезінформації та фейкових новин.