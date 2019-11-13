Глава британської розвідки попереджає про загрози, найбільші з часів "холодної війни"

Голова Секретної розвідувальної служби Британії (МІ-6) Алекс Янгер попередив про глобальну напругу та найбільшу з часів “холодної війни” уразливість світу, що існує на сьогодні.

Про це він розповів в інтерв’ю Sky News.

Оцінюючи поточну напругу з Китаєм та Росією, посилення протистояння з Іраном у Перській затоці та постійну загрозу з боку “Ісламської держави” і Аль-Каїди, Янгер сказав, що "складається враження, що ми знаходимось у якійсь критичній точці".

“Я думаю, що зараз відбувається балансування на межі війни”, - заявив глава МІ-6.

За його словами, потрібно “інтерналізувати уроки минулого” та рухатися вперед, враховуючи те, що ми винесли з нього, щоб уникнути повторення помилок.

Раніше американські спецслужби вказували на загрози для США з боку Китаю, Росії та КНДР.

Фото: Sky News