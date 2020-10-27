Коронавірус виявили у двох заступників керівника ОП - Мендель

У заступників керівника Офісу Президента Юлії Ковалів та Андрія Смирнова виявили коронавірусну інфекцію, вони перебувають на самоізоляції.

Це Укрінформу підтвердила прессекретар глави держави Юлія Мендель.

“Двоє людей з Офісу Президента - Юлія Ковалів та Андрій Смирнов - мають позитивні тести на COVID-19. Вони перебувають на самоізоляції. Офіс щиро бажає їм якнайлегшого протікання хвороби та якнайшвидшого одужання. І вкотре просить українців ретельно ставитися до карантинних заходів: носити маски, дотримуватися соціальної відстані, уникати скупчень”, - зазначила вона.

Водночас речниця глави держави підкреслила, що Президент та керівник ОП здорові й почуваються добре.

За її словами, працівники Офісу Президента регулярно проходять тестування на коронавірус.

“Офіс Президента на регулярній основі проводить тестування співробітників, нині всі співробітники теж пройдуть тести. В Офісі суворо дотримуються карантинних заходів, зокрема користуються дезінфекторами та масками, міряють температуру, за можливості, співробітники працюють з дому”, - розповіла Мендель.

Водночас прессекретар Президента поінформувала, що ОП не впроваджуватиме додаткових карантинних заходів.

Раніше заступниця керівника ОП Юлія Ковалів повідомила у соцмережі, що вся її родина отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 27 жовтня лабораторно підтверджено 355 601 випадок COVID-19, зокрема 6590 летальних, 145 336 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 6677 нових випадків.