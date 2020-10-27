Заступниця глави ОП і її сім’я заразилися коронавірусом

Заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів, її чоловік і діти отримали позитивні тести на коронавірус і перебувають на самоізоляції.

Про це посадовець повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“На жаль, разом з чоловіком та дітьми отримали позитивні тести на COVID-19. Попри те, що ми чітко дотримувались всіх протиепідемічних норм, ця хвороба не оминула і нас”, - написала вона.

За словами Ковалів, вони почуваються задовільно, перебувають під наглядом лікаря.

“Як і передбачено санітарно-епідеміологічними заходами, повідомили усіх, з ким контактували протягом минулого тижня. Перебуваємо на самоізоляції”, - зауважила вона.

Заступниця керівника ОП закликала українців дотримуватися протиепідемічних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 27 жовтня лабораторно підтверджено 355 601 випадок COVID-19, зокрема 6590 летальних, 145 336 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 6677 нових випадків.