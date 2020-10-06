Через коронавірус на лікарняному - 22 народні депутати

На лікарняному у зв'язку із виявленням коронавірусної хвороби COVID-19 перебувають на сьогодні 22 народні депутати.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Станом на сьогодні 22 особи, народних депутатів України, знаходяться на лікарняному з підтвердженим COVID, а загалом 52 народні депутати за весь цей проміжок (за час пандемії — ред.) або перехворіли, або на жаль, хворіють», — зазначив Разумков.

При цьому він назвав такий показник захворюваності високим, пояснивши його тим, що багато народних депутатів спілкуються з виборцями та громадянами загалом під час роботи в регіонах, а тому «професія накладає свій відбиток».

При цьому він уточнив, що Верховна Рада не пішла на карантин, а продовжує працювати в режимі комітетів. Окрім того, за його словами, два тижні відведено для роботи парламентарів у регіонах, які «незважаючи на пандемію, продовжують працювати в своїх округах — це пов'язано і з рутинною роботою депутата, і з передвиборчим процесом».

Як повідомлялося, 30 вересня Рада ухвалила рішення скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6-9 жовтня і передбачити на цей період роботу народних депутатів у комітетах. Причина — спалах захворюваності парламентарів і працівників апарату ВР на коронавірусну хворобу.

У відповідь на інформаційний запит Укрінформу в апараті ВР поінформували, що від початку пандемії коронавірусну хворобу (COVID-19) підтверджено загалом у 46 народних депутатів України, в тому числі у 20-ти — у вересні, та в 17 працівників апарату парламенту, з них у семи — у вересні.

В Україні станом на 6 жовтня лабораторно підтверджено 234 584 випадки COVID-19, з них за добу – 4 348.