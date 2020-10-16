У «Слузі народу» 11 депутатів хворіють на COVID-19

Одинадцять народних депутатів із фракції політичної партії «Слуга народу» на сьогодні хворіють на коронавірусну хворобу COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Щодо «Слуги народу» – це 10, тобто тепер уже 11 разом із Миколою (16 жовтня заступник голови фракції «Слуга народу» Микола Тищенко повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19, – ред.), [...] вчора ще двоє моїх колег отримали позитивні результати тесту, один із них – це голова комітету. Тому дійсно ситуація дуже напружена. Тут яка ситуація: хтось отримує негативний контрольний тест і вже здоровий, але ще перебуває на лікарняному, а хтось додається «плюсиком». Тому ця цифра постійно змінюється, практично щодня», – зазначила Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 16 жовтня лабораторно підтверджено 287 231 випадок COVID-19, з них за добу – 5 992.

30 вересня Верховна Рада ухвалила рішення скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6-9 жовтня і передбачити на цей період роботу народних депутатів у комітетах. Причина – спалах захворюваності парламентаріїв і працівників апарату ВР на коронавірус.

14 жовтня Голова ВР Дмитро Разумков під час брифінгу поінформував, що на COVID-19 хворіють або вже перехворіли близько 60 депутатів і до 30 працівників апарату парламенту.