У столичній лікарні №6 заповнені всі «коронавірусні» ліжка – Кличко

У Київській міській лікарні №6 всі ліжка для хворих із коронавірусом заповнені.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це 16 жовтня на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Вчора ввечері, без попередження, відвідав Київську міську лікарню №6. Це – одна з опорних лікарень, де приймають хворих на COVID-19 із березня цього року. А минулого місяця на базі медзакладу розгорнули чотири інфекційних відділення загальною кількістю 200 ліжок. У тому числі 12 ліжок інтенсивної терапії. Створили 14 бригад медперсоналу для роботи в цих відділеннях. На сьогодні в лікарні № 6 всі ліжка для хворих на коронавірус заповнені", - сказав Кличко.

Він зазначив, що місто з весни цього року виділило цій лікарні 28,5 мільйонів гривень. За його словами, за ці кошти були закуплені медикаменти, сім апаратів ШВЛ середнього класу та два портативних апарати, необхідні захисні засоби та костюми.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 16 жовтня лабораторно підтверджено 287 231 випадок COVID-19, з них за добу – 5 992.