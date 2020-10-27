Голова ОАСК наполягає, що ухвала щодо Ситника - законна

Очільник Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк наполягає на законності ухвали, якою суд постановив вилучити Артема Ситника з Єдиного реєстру інформації як директора НАБУ.

Як передає Укрінформ, про це Вовк написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Трохи дров у вогонь з приводу вчорашнього рішення ОАСК у вигляді окремої ухвали стосовно невиконання рішення КСУ по Ситнику. ОАСК приймає рішення згідно із законом. Опоненти держави Україна завжди підміняють закон політичною доцільністю. Саме з цієї причини вони завжди програють і будуть програвати", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, ОАСК у процесі розгляду позову звільненого працівника НАБУ - керівника Головного підрозділу детективів – керівника Другого підрозділу детективів бюро Олександра Карєєва - прийняв окрему ухвалу, якою постановив вилучити Ситника з Єдиного реєстру інформації як директора НАБУ.

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Також суд постановив, що Ситник має передати свої повноваження одному зі своїх заступників для виконання рішення КС. Суд встановив місячний термін для виконання цього рішення.

Зокрема, суд пояснив дане рішення тим, що у процесі розгляду позову виявив невиконання рішення Конституційного суду про визнання неконституційним Указу президента про призначення Ситника директором НАБУ.

Водночас у НАБУ повідомили, що готують апеляційну скаргу на дану ухвалу суду.

Також у бюро розцінюють ухвалу суду як спосіб усунути з посади директора НАБУ і перетворити відомство на керовану структуру. Як прогнозують у НАБУ, наслідком цього стане блокування розслідувань багатомільярдних корупційних зловживань в українській владі.

28 серпня КСУ задовольнив конституційне подання 51 народного депутата і визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у квітні 2015 року.

КС вирішив, що президент діяв поза межами своїх повноважень, призначаючи директора НАБУ, оскільки вказана посада не віднесена Основним Законом до посад, призначення на які здійснює президент.

Водночас у НАБУ тоді заявили, що Ситник залишається чинним директором відомства, а згадане рішення КСУ є політично вмотивованим.

Варто також зазначити, що Вовк є фігурантом справи НАБУ. У відомстві вважають, що злочинна організація на чолі з головою ОАСК, мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод в їхній роботі.