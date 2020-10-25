Корнієнко вважає, що «Слуга народу» матиме найбільше мандатів в облрадах

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що політсила матиме найбільшу кількість депутатів в обласних радах.

Як передає кореспондент Укрінформу, таку думку Корнієнко висловив на брифінгу в партійному штабі після завершення голосування.

"Я думаю, що на ранок, у нас наступний брифінг о 14-й, ми будемо мати вже більшість паралельних підрахунків і ... будуть загальні результати. Але вже ми маємо обережний оптимізм стверджувати, що в цілому по обласних радах в загальному заліку "Слуга народу" посяде перше місце, і буде, я думаю, що по міських радах також дуже високий результат, враховуючи розповсюдженість партії по всій країні", - зазначив Корнієнко.

Брифінг Олександра Корнієнка / Фото: Євген Любімов, Укрінформ

Він додав, що "найбільша кількість депутатів місцевих рад буде у "Слуги народу".

Голова "СН" також озвучив дані щодо результатів партії на виборах до деяких обласних рад.

"З'являються екзитполи щодо обласних рад... Київська область – 25% до обласної ради в партії "Слуга народу". У Київській області на другому місці "Європейська солідарність" – 14%, третє – "За майбутнє" (11,5%), четверте – "Батьківщина" (8,5%). Можуть також подолати п'ятивідсотковий бар'єр "Україна славетна", "Наш край" та ОПЗЖ", - розповів політик.

За даними партії, на виборах до Запорізької обласної ради "Слуга народу" набирає 26,04%, ОПЗЖ – 18%, "Партія Володимира Буряка "Єднання" – 8,2%, "Європейська солідарність" – 7%, "Опозиційний блок" – 6,2%, "Батьківщина- 6,4%, "За майбутнє" – 5,4%.

"Підсумовуючи, я думаю, що паралельний підрахунок, який ми зараз розпочнемо, буде швидко відбуватися. Спочатку по мерах, потім по радах – обласних, міських", - сказав Корнієнко.

Він також зауважив, що вибори відбулися чесно і прозоро, і підкреслив, що не вважає ці вибори "провалом" для партії "Слуга народу".

Як повідомлялося, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.