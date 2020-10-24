Саакашвілі: Звільнення керівництва ДАБІ - це початок знищення системної корупції

Саакашвілі: Звільнення керівництва ДАБІ - це початок знищення системної корупції

Укрінформ
Доручення Президента Володимира Зеленського розглянути на Нацраді реформ необхідність швидкого реформування ДАБІ і подальше звільнення розпорядженням Кабміну керівництва цієї структури свідчать про початок серйозних змін в архітектурно-будівельній сфері.

Про це заявив голова Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі під час робочої зустрічі з народними депутатами та представниками будівельного бізнесу, повідомляє Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.

На його переконання, повністю викорінити корупційну складову при видачі дозволів на будівництво можливо вже за пів року, якщо ініціативу глави держави з реформування одного з найбільш корумпованих органів країни підтримає парламент, ухваливши відповідний законопроєкт.

«Те, що зараз відбувається, є абсолютно неприйнятним. Зараз усе блокується. Крім того, що вони гроші беруть за дозволи, вони взагалі інших рішень не приймають. Потрібен новий керівник на перехідний період, поки йдуть зміни в системі. Протягом тижня можна все налагодити і продемонструвати результат», - заявив Саакашвілі.

За його словами, рішення уряду - це суттєвий крок у боротьбі з корупцією, а повна зміна керівництва ДАБІ «означає, що централізованої корупції в Україні з видачі будівельних дозволів більше немає». Незабаром в комітеті Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування буде розглянуто законопроєкт, який змінить всю систему існуючих органів, додав він.

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«Нова система має ліквідувати монополію на видачу дозволів, оскільки буде схожою на систему приватних нотаріусів, де існує прозора та чесна конкуренція, а тому ніхто не буде зацікавлений брати хабарі», - зазначив голова Нацради з реформ.

Саакашвілі також додав, що протягом кількох днів законопроєкт має пройти всі процедури і бути внесений до Верховної Ради на розгляд народних депутатів. «Є чітка позиція Президента Зеленського. Є позиція ринку. Залишилось технічно пройти всі процедури всередині парламенту. Але процес вже запущено», - підсумував він.

Як повідомлялося, Зеленський 13 березня оголосив, що Державну архітектурно-будівельну інспекцію буде ліквідовано.

Згодом Кабінет Міністрів ухвалив постанови про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) та створення окремих органів, між якими будуть розподілені її функції. Відповідні постанови набули чинності 15 березня.

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Зокрема, уряд створив Державну сервісну службу містобудування України (Держсервісбуд), основними завданнями якої є надання (отримання, реєстрація), відмова у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Також утворено Державну інспекцію містобудування та Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні.

Водночас постанова про ліквідацію ДАБІ нині оскаржується в Окружному адміністративному суді Києва. Судове засідання у цій справі заплановано на 4 листопада 2020 року.

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