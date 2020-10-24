Саакашвілі: Звільнення керівництва ДАБІ - це початок знищення системної корупції

Доручення Президента Володимира Зеленського розглянути на Нацраді реформ необхідність швидкого реформування ДАБІ і подальше звільнення розпорядженням Кабміну керівництва цієї структури свідчать про початок серйозних змін в архітектурно-будівельній сфері.

Про це заявив голова Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі під час робочої зустрічі з народними депутатами та представниками будівельного бізнесу, повідомляє Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.

На його переконання, повністю викорінити корупційну складову при видачі дозволів на будівництво можливо вже за пів року, якщо ініціативу глави держави з реформування одного з найбільш корумпованих органів країни підтримає парламент, ухваливши відповідний законопроєкт.

«Те, що зараз відбувається, є абсолютно неприйнятним. Зараз усе блокується. Крім того, що вони гроші беруть за дозволи, вони взагалі інших рішень не приймають. Потрібен новий керівник на перехідний період, поки йдуть зміни в системі. Протягом тижня можна все налагодити і продемонструвати результат», - заявив Саакашвілі.

За його словами, рішення уряду - це суттєвий крок у боротьбі з корупцією, а повна зміна керівництва ДАБІ «означає, що централізованої корупції в Україні з видачі будівельних дозволів більше немає». Незабаром в комітеті Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування буде розглянуто законопроєкт, який змінить всю систему існуючих органів, додав він.

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«Нова система має ліквідувати монополію на видачу дозволів, оскільки буде схожою на систему приватних нотаріусів, де існує прозора та чесна конкуренція, а тому ніхто не буде зацікавлений брати хабарі», - зазначив голова Нацради з реформ.

Саакашвілі також додав, що протягом кількох днів законопроєкт має пройти всі процедури і бути внесений до Верховної Ради на розгляд народних депутатів. «Є чітка позиція Президента Зеленського. Є позиція ринку. Залишилось технічно пройти всі процедури всередині парламенту. Але процес вже запущено», - підсумував він.

Як повідомлялося, Зеленський 13 березня оголосив, що Державну архітектурно-будівельну інспекцію буде ліквідовано.

Згодом Кабінет Міністрів ухвалив постанови про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) та створення окремих органів, між якими будуть розподілені її функції. Відповідні постанови набули чинності 15 березня.

Зокрема, уряд створив Державну сервісну службу містобудування України (Держсервісбуд), основними завданнями якої є надання (отримання, реєстрація), відмова у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Також утворено Державну інспекцію містобудування та Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні.

Водночас постанова про ліквідацію ДАБІ нині оскаржується в Окружному адміністративному суді Києва. Судове засідання у цій справі заплановано на 4 листопада 2020 року.