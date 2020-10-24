До проєкту доповіді Європарламенту щодо України подали 446 поправок - євродепутат

Європарламент має до України високий інтерес, про що свідчить той факт, що проект парламентської доповіді по Україні вже набрав 446 поправок ще до того, як був винесений на загальне обговорення серед євродепутатів.

Про це під час вебінару «Саміт Україна-ЄС: шлях вперед» заявив депутат Європарламенту, член комітету Європарламенту із закордонних справ та доповідач по Україні Міхаель Галер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми працюємо над доповіддю по Україні. У першому проєкті такого документа доповідач має дуже обмежений простір, щоб викласти свої думки, а потім він чекає на поправки. На цей час ми вже отримали 446 поправок, наразі я додатків, які ми отримали на цей час, і я перевіряю їх (на відповідність) у різних політичних сферах. Мої «тіньові» доповідачі (опоненти) щойно отримали цей перший проєкт доповіді, тож невдовзі він дійде до всіх зацікавлених сторін», - сказав європейський політик.

Він зауважив, що з часів Революції Гідності Європейський парламент займає дуже чітку та послідовну політику стосовно України, незважаючи на те, які сили при владі. Головним критерієм при цьому залишається імплементація поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі та Угоди про асоціацію з ЄС.

«У цьому є досягнення, які ми маємо вітати, але є й моменти, які заслуговують на критику – і ми це також зробимо, незважаючи на те, хто зараз входить до складу Уряду (України). Я думаю, що в всіх групах Європейського парламенту існує схожа позиція у ставленні до викликів, перед якими постає Україна», - зауважив євродепутат.

Стосовно виборів, які мають відбутися в Україні 25 жовтня, Міхаель Галер висловив сподівання на високу явку виборців, незважаючи на об’єктивні труднощі, що пов’язані із епідемією коронавірусу. Саме виборці мають дати оцінку успішності тих чи інших лідерів або політичних сил, і їх висновок буде відображений у дуже конкретних результатах місцевих виборів. Будуть місцеві керівники, які отримають підтвердження своїх повноважень, але будуть і ті, які будуть усунуті з посад волевиявленням виборців.

«Для нас порядок денний є незмінним – ми підтримуємо справжніх реформаторів. Ми будемо вирішувати недоліки, які ідентифікували. Ми будемо також говорити про те, хто з персон на впливових позиціях не діють так, як було б варто за духом і буквою угод з нами, а також виходячи із того, що вони обіцяли народу України. Тому що для нас, як і для тих, хто буде обраний, існує єдиний підхід – служити народу, відкривати перед ним кращі перспективи, щоб зробити Україну нормальною функціонуючою демократією коли люди бачать, що те, за що вони голосують, виконується. Це наша позиція, і ми підтримаємо в Україні всіх, хто дотримується такого ж порядку денного», - наголосив Галер.

Дискусія на тему «Саміт Україна-ЄС: шлях вперед» відбулася 23 жовтня за сприяння Місії України при ЄС і Світового Конгресу Українців (СКУ).

Як повідомляв Укрінформ, 6 жовтня в Брюсселі відбувся 22-й саміт Україна-ЄС, в ході якого представники України та Європейського Союзу підписали 6 фінансових угод на загальну суму майже 400 мільйонів євро.