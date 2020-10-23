Україна не проти, щоб ТКГ «переїхала» з Мінська

Враховуючи ситуацію, яка склалась після виборів президента Білорусі, Україна готова розглянути інші переговорні майданчики для зустрічі в рамках ТКГ. Однак лише лідери нормандського формату повинні визначати місце таких зустрічей.

Про це під час Спеціального Київського безпекового форуму заявив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, відповідаючи на питання Укрінформу щодо можливості перенесення переговорного майданчика з Білорусі до іншої країни.

«З політичних міркувань Мінськ для України не є майданчиком незалежним. Сьогодні багато країн цивілізованого світу, включаючи Україну, не визнають результати виборів (у Білорусі – ред.)… Тому, звісно, у нас немає довіри до того майданчику і ми точно, як посадовці, не поїдемо до Мінська», - наголосив Резніков та зазначив, що яким буде інший переговорний майданчик - залежатиме від спільного рішення ОБСЄ, які є модераторами в процесі.

Водночас Резніков нагадав, що ТКГ є логістичним майданчиком, а основні ж перемовини відбуваються на рівні лідерів нормандського формату. «За рішенням саме лідерів нормандського формату ми будемо визначатись який буде новий майданчик для очних зустрічей», - підкреслив Резніков.

На його думку, це може бути будь-яке місто будь-якої країни, що має статус нейтральної. Серед можливих варіантів він назвав Стокгольм, оскільки Швеція головуватиме в ОБСЄ з січня 2021 року, чи Варшаву, яка головуватиме після Швеції.

Остання очна зустріч членів ТКГ відбулась у Мінську в першій декаді березня, а від початку пандемії її учасники раз на два тижні контактують у форматі відеоконференції.