Генсек Ради Європи розповіла Кулебі про результати свого візиту в Москву

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба телефоном обговорив з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич результати її візиту в Росію та перспективи взаємодії України та РЄ.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Співрозмовниця детально поінформувала главу МЗС України про результати свого робочого візиту до Москви, який відбувся 19-20 жовтня", - розповіли в МЗС.

Як зазначається, Кулеба вкотре підкреслив, що безумовне повернення делегації РФ до ПАРЄ спричинило кризу довіри в рамках Організації, підірвало довіру до ПАРЄ в Україні та Європі загалом.

Сторони також обговорили перспективи подальшої взаємодії між Україною і Радою Європи.