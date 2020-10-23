Євросоюз закликає Росію повернутися до СЦКК

ЄС закликає Росію повернутися до Спільного центру контролю й координації (СЦКК) з метою забезпечення дієвого механізму для дотримання режиму тиші на Донбасі.

Про це йдеться у заяві ЄС щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ 22 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вкотре закликаємо сторони дотримуватися своїх зобов'язань щодо припинення вогню та утримуватися від дій, які можуть поставити його під загрозу. У зв’язку з цим ми підкреслюємо важливість дієвого координаційного механізму та повторюємо наш заклик до Росії повернутися до Спільного центру контролю та координації", - йдеться у заяві.

У ЄС привітали значне поліпшення безпекової ситуації на Донбасі, однак висловили занепокоєння щодо порушень, які продовжують мати місце.

"Той факт, що порушення режиму припинення вогню все ще фіксуються, і що досі озброєння розміщується з порушенням ліній відведення - майже завжди у непідконтрольних уряду районах - викликає велике занепокоєння і може знову призвести до ескалації бойових дій", - заявили в ЄС.

Як відомо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні у своїх звітах регулярно повідомляє про незаконну присутність бойовиків російських збройних формувань з нарукавними пов'язками "СЦКК" на ділянках розведення сил.

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У грудні 2017 року офіцери збройних сил РФ в односторонньому порядку вийшли зі складу СЦКК та залишили Україну. Інформація про їх повернення офіційно не надходила. Відтоді діяла лише українська сторона СЦКК.

Українська делегація в ОБСЄ неодноразово заявляла, що поява чоловіків у військовій формі з пов'язками "СЦКК", зафіксована спостерігачами на непідконтрольній території біля Станиці Луганської, є грубою спробою легітимізувати російську військову присутність у зоні розмежування.