Тимошенко закликає створити COVID-штаб на чолі з Зеленським

Голова фракції партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликала Верховну Раду на засіданні 20 жовтня ухвалити постанову щодо захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії коронавірусу та нових біологічних загроз.

Про це вона заявила на брифінгу в парламенті 19 жовтня, передає кореспондент Укрінформу.

"Нам вдалося об'єднати сили всіх фракцій у парламенті, керівництва парламенту, Міністерства охорони здоров'я, профільного комітету і ми розробили дуже чіткий алгоритм дій, як треба діяти в цій складній ситуації, і підготували всі разом, усі фракції... постанову уряду 4228, яка точно передбачає, що зараз треба робити", - зазначила Тимошенко.

За її словами, Комітет ВР з питань охорони здоров'я 20 жовтня екстрено проведе засідання задля того, що "цю постанову завтра можна було внести до залу (Верховної Ради на голосування - ред.)".

Тимошенко також поінформувала про основні положення проєкту постанови.

"По-перше, це рекомендація Президенту негайно створити національний штаб протидії такому ризику, як COVID, у всіх сферах нашого життя, і в першу чергу в медицині, і особисто Президенту очолити цей штаб", - сказала лідер "Батьківщини".

Крім того, за її словами, проєкт постанови передбачає запровадження єдиної "гарячої" телефонної лінії в державі для осіб з ознаками COVID-19.

"Ми пропонуємо відкрити єдину телефонну лінію - одну для всіх людей і всіх регіонів України, на яку якщо людина зателефонувала і якщо вона має симптоми, виїжджає або мобільна бригада, або бригада швидкої допомоги, і вони зобов'язані зробити три речі: взяти тест і протягом 48 годин дати результат, безкоштовно; обстежити стан людини, і якщо вона тяжко хвора, то відвезти до стаціонару; і третє - якщо людина може лікуватися амбулаторно, але їй показане лікування, приписати таке лікування і залишити пакет безкоштовних ліків", - заявила Тимошенко.

Вона додала, що у проєкті передбачається перегляд усіх протоколів лікування коронавірусної хвороби, негайна інвентаризація лабораторій. "На три місяці вперед "швидкі" мають бути забезпечені всім необхідним за рахунок фонду COVID", - додала лідер "Батьківщини".

Тимошенко наголосила, що передбачені в цьому документі заходи "забезпечені грошима ковідного фонду".

Окрім того, в проєкті постанови, як пояснила голова фракції "Батьківщини", закладено "фундаментальний захист" медичних працівників. Зокрема, передбачається, що з фонду боротьби з коронавірусом "мають бути оплачені 300% додаткової заробітної плати всім - медикам та немедичним працівникам, які працюють у ковідних лікарнях".

Також передбачається, щоб страхування передбачало виплату 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб медичним працівникам, які заразилися коронавірусом.

Як повідомлялося, 19 жовтня група народних депутатів на чолі з головою фракції партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко зареєстрували проєкт постанови №4228 "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз".

В Україні станом на 19 жовтня лабораторно підтверджено 303 638 випадків COVID-19, із них 5 673 летальні, 126 489 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 4 766 нових випадків.