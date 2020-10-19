Тимошенко закликає створити COVID-штаб на чолі з Зеленським
Про це вона заявила на брифінгу в парламенті 19 жовтня, передає кореспондент Укрінформу.
"Нам вдалося об'єднати сили всіх фракцій у парламенті, керівництва парламенту, Міністерства охорони здоров'я, профільного комітету і ми розробили дуже чіткий алгоритм дій, як треба діяти в цій складній ситуації, і підготували всі разом, усі фракції... постанову уряду 4228, яка точно передбачає, що зараз треба робити", - зазначила Тимошенко.
За її словами, Комітет ВР з питань охорони здоров'я 20 жовтня екстрено проведе засідання задля того, що "цю постанову завтра можна було внести до залу (Верховної Ради на голосування - ред.)".
Тимошенко також поінформувала про основні положення проєкту постанови.
"По-перше, це рекомендація Президенту негайно створити національний штаб протидії такому ризику, як COVID, у всіх сферах нашого життя, і в першу чергу в медицині, і особисто Президенту очолити цей штаб", - сказала лідер "Батьківщини".
Крім того, за її словами, проєкт постанови передбачає запровадження єдиної "гарячої" телефонної лінії в державі для осіб з ознаками COVID-19.
"Ми пропонуємо відкрити єдину телефонну лінію - одну для всіх людей і всіх регіонів України, на яку якщо людина зателефонувала і якщо вона має симптоми, виїжджає або мобільна бригада, або бригада швидкої допомоги, і вони зобов'язані зробити три речі: взяти тест і протягом 48 годин дати результат, безкоштовно; обстежити стан людини, і якщо вона тяжко хвора, то відвезти до стаціонару; і третє - якщо людина може лікуватися амбулаторно, але їй показане лікування, приписати таке лікування і залишити пакет безкоштовних ліків", - заявила Тимошенко.
Вона додала, що у проєкті передбачається перегляд усіх протоколів лікування коронавірусної хвороби, негайна інвентаризація лабораторій. "На три місяці вперед "швидкі" мають бути забезпечені всім необхідним за рахунок фонду COVID", - додала лідер "Батьківщини".
Тимошенко наголосила, що передбачені в цьому документі заходи "забезпечені грошима ковідного фонду".
Окрім того, в проєкті постанови, як пояснила голова фракції "Батьківщини", закладено "фундаментальний захист" медичних працівників. Зокрема, передбачається, що з фонду боротьби з коронавірусом "мають бути оплачені 300% додаткової заробітної плати всім - медикам та немедичним працівникам, які працюють у ковідних лікарнях".
Також передбачається, щоб страхування передбачало виплату 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб медичним працівникам, які заразилися коронавірусом.
Як повідомлялося, 19 жовтня група народних депутатів на чолі з головою фракції партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко зареєстрували проєкт постанови №4228 "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз".
В Україні станом на 19 жовтня лабораторно підтверджено 303 638 випадків COVID-19, із них 5 673 летальні, 126 489 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 4 766 нових випадків.