В Україні від COVID-19 за добу померли 66 осіб, зокрема – восьмирічна дитина

За останню добу від коронавірусу в Україні померло 66 людей, зокрема й восьмирічна дитина.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 19 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За останню добу в Україні зафіксовано 66 летальних випадків. В тому числі у нас є летальний випадок з дитиною, зафіксований в Івано-Франківській області. Це хлопчик 8 років. Доправлений у вкрай тяжкому стані в лікарню у четвер увечері. Був госпіталізований відразу у відділення реанімації з пневмонією, з дуже серйозними ускладненнями. Був підключений до апарату ШВЛ. Лікарі боролися за його стан, у п'ятницю йому був зроблений ПЛР-тест та був підтверджений коронавірус. Але, на жаль, 17 жовтня він помер", - сказав Степанов.

Водночас Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків написав у Фейсбуці, що дитина померла у лікарні міста Коломиї. Хлопчик був вихованцем Печеніжинської школи-інтернату.

Як повідомлялося, в Україні станом на 19 жовтня лабораторно підтверджено 303 638 випадків COVID-19, з них за добу 4 766.

фото: СТКPhoto/Укрінформ