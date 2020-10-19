На «червоній» Житомирщині за добу - найбільше випадків COVID-19 з початку пандемії
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Житомирську ОДА.
«За інформацією директора ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр» Зіновія Парамонова, станом на 09:00 19.10.2020 (за минулу добу – 18 жовтня) зареєстровано новий антирекорд – 309 нових лабораторно підтверджених випадків», - йдеться у повідомленні.
За минулу добу від коронавірусу одужали 150 людей та зафіксований 1 летальний випадок.
Завантаженість закладів охорони здоров’я першої хвилі наразі становить 41,1%. До прийому хворих на COVID-19 залучені 3 лікарні другої хвилі.
В області червоний рівень епіднебезпеки встановлений у місті Коростень, Коростенському, Лугинському, Любарському, Черняхівському, Чуднівському районах.
Загалом на Житомирщині підтверджено 10 069 випадків COVID-19, 5511 людей одужали, 171 помер.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 жовтня в Україні загальна кількість інфікувань коронавірусом сягнула 303 638-ми, з яких 4 766 за минулу добу.
фото: СТКPhoto/Укрінформ