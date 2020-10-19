На «червоній» Житомирщині за добу - найбільше випадків COVID-19 з початку пандемії

На Житомирщині за минулу добу, 18 жовтня, виявили 309 випадків коронавірусу, що найбільше з початку пандемії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Житомирську ОДА.

«За інформацією директора ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр» Зіновія Парамонова, станом на 09:00 19.10.2020 (за минулу добу – 18 жовтня) зареєстровано новий антирекорд – 309 нових лабораторно підтверджених випадків», - йдеться у повідомленні.

За минулу добу від коронавірусу одужали 150 людей та зафіксований 1 летальний випадок.

Завантаженість закладів охорони здоров’я першої хвилі наразі становить 41,1%. До прийому хворих на COVID-19 залучені 3 лікарні другої хвилі.

В області червоний рівень епіднебезпеки встановлений у місті Коростень, Коростенському, Лугинському, Любарському, Черняхівському, Чуднівському районах.

Загалом на Житомирщині підтверджено 10 069 випадків COVID-19, 5511 людей одужали, 171 помер.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 жовтня в Україні загальна кількість інфікувань коронавірусом сягнула 303 638-ми, з яких 4 766 за минулу добу.

фото: СТКPhoto/Укрінформ