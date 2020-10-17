Японія назвала пріоритетні для G7 реформи в Україні

Серед усіх необхідних Україні реформ посли “Групи семи (G7) щодо підтримки України” вважають найважливішими досягнення верховенства права та боротьбу з корупцією.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів посол Японії в Україні Такаші Кураі.

“Щороку ми визначаємо пріоритетні сфери реформ, у яких ми інтенсивно допомагатимемо Україні. Цього року є п’ять таких сфер: верховенство права та боротьба з корупцією; економічне зростання; ефективне управління; людський розвиток; безпека та оборона. Хоча всі п’ять є важливими, серед них ми вважаємо “верховенство права та боротьбу з корупцією” пріоритетною та найобширнішою. У цьому питанні у G7 є консенсус. І, звичайно, знаю, що уряд України теж займається цим важливим питанням”, - сказав Кураі.

За його словами, міжнародні партнери активно допомагають Україні у розробці необхідних законопроєктів. “Найважливіше – це правильно створити правові рамки. Відколи в Україні розпочалася нинішня реформаторська хвиля, було ухвалено дуже багато законів. Ми в цьому процесі допомагаємо Україні здебільшого в акуратній розробці законопроєктів й у внесенні змін до чинних законів, відповідно до міжнародних стандартів. Але важливим є те, що головну роль відіграє Україна, тобто парламент, уряд, органи влади є основними гравцями в цьому. Ми лише як допоміжна сила, допомагаємо створити кістяк законопроєктів”, - зазначив дипломат.

Як відомо, до Великої сімки входять США, Канада, Японія, Італія, Великобританія, Франція та Італія. “Група семи щодо підтримки України” розпочала свою діяльність 2015 року й відтоді регулярно зустрічається для обговорення нагальних питань.