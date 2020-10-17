Японія високо оцінює втілювані в Україні реформи - посол

Суттєві реформи, проведені в Україні після Революції гідності, заслуговують на усіляке схвалення та заохочення.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав посол Японії в Україні Такаші Кураі.

“Реформа - це завжди надзвичайно складна справа. Уявіть, що ви маєте змінити своє життя. Змінювати щось завжди дуже складно. Тому я хвалю зусилля України, які вона доклала з моменту незалежності, а особливо після революції Майдану (Революції гідності – ред.), здійснюючи реформи. Хоча, можливо, не можна сказати, що цього було достатньо, але я щиро вважаю ці зусилля чудовими”, - сказав Кураі.

За його словами, “ці зміни – не просте досягнення”.

“Ми всі розуміємо це і високо оцінюємо намір українців усе одно змінювати себе, попри складність. Складність реформ полягає в досягненні консенсусу щодо напряму і швидкості змін та у визначенні пріоритетних сфер”, - зазначив дипломат.

Як повідомлялося, Такаші Кураі перебуває на посаді в Україні з 23 січня 2019 року.