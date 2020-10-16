«Танк, якому підбили гусеницю»: Тищенко захворів на COVID-19
Укрінформ
Заступник глави депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Микола Тищенко отримав позитивний результат тесту на коронавірус.
Як передає Укрінформ, про це він повідомив в Фейсбуці.
«Здав тест на коронавірус - результат позитивний. Температура 36,8 - піднялася. Почуваю себе як танк, якому підбили гусеницю ... Переходжу на запасний лікарняний бункер. Упевнений у швидкій перемозі над заморською недугою», - написав парламентарій.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 16 жовтня лабораторно підтвердили 287 231 випадок COVID-19, із них за добу - 5 992.