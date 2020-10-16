«Танк, якому підбили гусеницю»: Тищенко захворів на COVID-19

Заступник глави депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Микола Тищенко отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив в Фейсбуці.

«Здав тест на коронавірус - результат позитивний. Температура 36,8 - піднялася. Почуваю себе як танк, якому підбили гусеницю ... Переходжу на запасний лікарняний бункер. Упевнений у швидкій перемозі над заморською недугою», - написав парламентарій.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 16 жовтня лабораторно підтвердили 287 231 випадок COVID-19, із них за добу - 5 992.