Партнерство України та США зміцнюватиметься незалежно від результатів виборів — посол

Стратегічне партнерство між США та Україною, а також підтримка українського народу з боку Вашингтона лише зміцнюватимуться незалежно від того, хто переможе на американських виборах цього року.

Таке переконання висловив у четвер посол України в США Володимир Єльченко під час вебінару, організованого Manor College, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Я впевнений, що, незалежно від того, хто отримає перемогу на виборах цього року в США, наша дружба та стратегічне партнерство продовжать міцнішати, оскільки і Україна, і Сполучені Штати твердо налаштовані на зміцнення цих відносин", - підкреслив дипломат.

У цьому зв'язку він нагадав, що двопартійна підтримка українського народу в США зберігалася завжди з часів набуття Україною незалежності, і навіть раніше.

"Немає значення, хто керував Білим домом, або яка партія – Республіканська чи Демократична – контролювала Палату представників або Сенат. Сьогодні, коли Україна переживає найбільші виклики у своїй новітній історії, підтримка США і двопартійний консенсус залишаються твердими",- наголосив Єльченко.

Посол також висловив вдячність американській стороні за "лідерську позицію щодо збереження трансатлантичної єдності та підвищення тиску на Росію за її агресивну і зловмисну поведінку". У цьому зв'язку він підкреслив важливість збереження міжнародних санкцій допоки Росія не вийде з Донбасу та Криму.

"Кримська декларація, протистояння проєкту Nord Stream II, потужна санкційна політика, надання допомоги у сфері безпеки та оборони, у тому числі летальної зброї, допомога у трансформації наших Збройних сил є прикладами того, наскільки міцними є українсько-американські взаємини", - наголосив дипломат.

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Нагадаємо: 3 листопада у США відбудуться вибори глави Білого дому, а також частково до обох палат Конгресу США.