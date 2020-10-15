«Останні штрихи» до проєкту бюджету-2021 планують на п’ятницю — депутат

Комітет Верховної Ради з питань бюджету планує 16 жовтня провести засідання задля фіналізації поправок і пропозицій до проєкту закону про державний бюджет на 2021 рік перед його розглядом у першому читанні.

Як передає Укрінформ, про це повідомила заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Роксолана Підласа (фракція партії «Слуга народу») в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Перед комітетом бюджетним, який розглядає поправки, який буде завтра (16 жовтня – ред.) о 12:00, відбуваються також робочі групи, на яких депутати можуть представляти членам бюджетного комітету свої поправки. Це попереднє обговорення, де ухвалюються попередні рішення. Ці робочі групи вже пройшли, тому попередні рішення щодо поправок, які подали депутати, вже готові. Завтра буде можливість останні штрихи ухвалити і, можливо, якісь поправки так відстояти, знову ж таки, в комітеті», – пояснила Підласа.

При цьому вона наголосила, що для членів Комітету з питань економічного розвитку однією з ключових поправок, внесених ними до проєкту держбюджету, є спрямування коштів на функціонування експортно-кредитного агентства. Підласа уточнила, що йдеться про 1,8 млрд грн «на кредити для українських товаровиробників, які експортують свою продукцію за кордон для того, щоб підтримати український експорт».

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада планує 20 жовтня провести пленарне засідання задля розгляду питання щодо ухвалення в першому читанні законопроєкту №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Загалом депутати подали до проєкту держбюджету кілька тисяч поправок і пропозицій, на основі яких профільний комітет сформував таблицю з 2,5 тисячі.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу, Верховна Рада повинна проголосувати у першому читанні за проєкт закону про держбюджет до 20 жовтня, а до 1 грудня документ має бути ухвалений у цілому як закон.