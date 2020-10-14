Діалог між Україною і Росією є і «так чи інакше» буде продовжуватися - Разумков

Діалог з Росією, який наразі відбувається в рамках Тристоронньої контактної групи і на рівні радників лідерів "нормандської" четвірки, "так чи інакше" буде продовжуватися, бо врегулювання конфлікту на Донбасі без цього неможливе.

Про це заявив Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на брифінгу в середу, 14 жовтня, у відповідь на запитання, чи не зайшов діалог між Україною і Росією в глухий кут, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Діалог ( з Росією. - ред.) так чи інакше відбувається - в рамках Тристоронньої контактної групи, в рамках спілкування на рівні радників. Цей діалог обов'язково буде продовжений, тому що якщо немає хоч якихось таких форматів спілкування, то навряд чи ми зможемо говорити про подальший рух", - сказав Разумков.

Він додав, що перемовини з Росією передбачають і Мінські домовленості, і участь у будь-яких інших форматах, зокрема, нормандському, тому "так чи інакше це буде продовжуватися".

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Як повідомлялося, глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House (Велика Британія) заявив, що переговорний процес щодо зустрічі у "нормандському форматі" триває, і наступного тижня, можливо, відбудеться відеоконференція політичних радників лідерів держав.