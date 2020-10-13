Стефанчук прогнозує ухвалення закону про референдум у листопаді

Верховна Рада зможе ухвалити закон «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» у листопаді.

Як передає Укрінформ, про це сказав перший заступник голови ВР, представник Президента у парламенті Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Проведена дискусія щодо основних поправок до цього законопроєкту, і він готується на розгляд комітету і підготовку до другого читання. Наскільки я повідомлений, десь орієнтовно 19 чи 20 жовтня має пройти завершальний комітет – і після цього законопроєкт буде готовий для того, щоб вноситися в зал Верховної Ради. Враховуючи те, що сьогодні ВР працює в комітетах, я думаю, що найбільш реалістично розгляд цього питання і прийняття законопроєкту в цілому десь орієнтовно вже в листопаді,» – зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 червня ухвалила у першому читанні президентський законопроєкт №3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум», яким передбачаються чотири види всеукраїнського референдуму, зокрема за предметом: 1) затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; 2) вирішення питання загальнодержавного значення; 3) зміна території України; 4) втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Водночас, згідно з текстом законопроєкту, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання, що суперечать положенням Конституції, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї; спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення її державного суверенітету і територіальної цілісності, створення загрози національній безпеці, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; щодо законопроєктів з питань податків, бюджету, амністії; віднесені Конституцією України і законами до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.

Проєктом закону розширено коло суб’єктів процесу референдуму, які реєструються у Центральній виборчій комісії як прихильники чи опоненти питання всеукраїнського референдуму. Ними можуть бути як політичні партії, так і громадські організації, відповідно зареєстровані у ЦВК. Очікується, що це сприятиме посиленню легітимізації рішень, ухвалених на всеукраїнському референдумі, зміцненню зв’язків інститутів громадянського суспільства з органами державної влади.